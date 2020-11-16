На Рижской улице в Тюмени ранее судимый 22-летний молодой человек напал на 24-летнюю девушку, передает . Полицию вызвал случайный свидетель произошедшего. Выяснилось, что пострадавшая не ..

На Рижской улице в Тюмени ранее судимый 22-летний молодой человек напал на 24-летнюю девушку, передает . Полицию вызвал случайный свидетель произошедшего.Выяснилось, что пострадавшая не была знакома с агрессором. Тот ударил ее по лицу именно за отказ познакомиться. В результате у девушки была сломана челюсть.По горячим следам нападавшего удалось задержать. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.