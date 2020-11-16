Фигурант успел реализовать чужое имущество, но сотрудники установили его местонахождение и вернули законному владельцу.

В середине октября в ОМВД России по Вязниковскому району обратился 33-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему телефона. Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей.В ходе опроса потерпевший пояснил полицейским, что накануне проводил время в компании, покинув которую, обнаружил отсутствие гаджета. Самостоятельные поиски результатов не дали.Сотрудники полиции установили круг лиц, которые могли иметь причастность к хищению. В результате по подозрению в причастности к краже был задержан 33-летний местный житель. Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что чужое имущество реализовал.В дальнейшем оперативники установили местонахождение телефона и вернули его владельцу.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.