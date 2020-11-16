Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя.

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В конце прошлого года полицию обратилась 34-летняя жительница области, сообщившая, что в течение нескольких недель переводила деньги знакомому своей сестры, который обещал помочь приобрести автомобиль по выгодной цене. Однакотранспортное средство женщина так и не получила, а приятель перестал выходить на связь.Сумма причиненного ущерба составила 167 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которого установили личность, а затем – местонахождение злоумышленника, который был задержан полицейскими и сознался в содеянном.Установлено, что обвиняемый изначально представился потерпевшей и её сестре вымышленным именем и ввел в заблуждение о возможности покупки авто по сниженной стоимости.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.