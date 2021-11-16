На территории Владимирской области 16 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 322 случая...

На территории Владимирской области 16 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:69 - во Владимире43 - в Ковровском районе39 - в Гусь-Хрустальном районе38 - в Муромском районе15 - в Юрьев-Польском районе14 - в Суздальском районе13 - в Петушинском районе13 - в Вязниковском районе11 - в Кольчугинском районе11 - в Киржачском районе10 - в Александровском районе10 - в Гороховецком районе9 - в Камешковском районе9 - в Собинском районе9 - в Меленковском районе4 - в Судогодском районе4 - в Селивановском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 999 случаев заболевания.