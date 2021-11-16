На территории Владимирской области 16 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 322 случая...
На территории Владимирской области 16 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
69 - во Владимире
43 - в Ковровском районе
39 - в Гусь-Хрустальном районе
38 - в Муромском районе
15 - в Юрьев-Польском районе
14 - в Суздальском районе
13 - в Петушинском районе
13 - в Вязниковском районе
11 - в Кольчугинском районе
11 - в Киржачском районе
10 - в Александровском районе
10 - в Гороховецком районе
9 - в Камешковском районе
9 - в Собинском районе
9 - в Меленковском районе
4 - в Судогодском районе
4 - в Селивановском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 999 случаев заболевания.