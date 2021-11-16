Муниципальным музеям Владимирской области в 2022 году на приобретение технического и...

Муниципальным музеям Владимирской области в 2022 году на приобретение технического и технологического оборудования для осуществления выставочной деятельности и хранения музейного фонда будет выделено свыше 14 млн рублей. Средства из федерального бюджета получат 4 муниципальных краеведческий музея:Гусь-Хрустальный историко-художественный музей − свыше 7,9 млн рублей,Вязниковский историко-художественный музей − 1,6 млн рублей,историко-краеведческий музей Ковровского района − более 1,1 млн рублей,Ковровский историко- мемориальный музей − около 3,4 млн рублей.В порядке софинансирования технического оснащения этих музеев около 2 млн рублей будет выделено и из областного бюджета.Кроме того, в 2022 году из федерального бюджета будут выделены средства на реконструкцию и капремонт муниципальных музеев по государственной программе «Развитие культуры». В число 26 регионов, чьи музеи поддержат федеральными средствами, вошла и Владимирская область. В следующем году свыше 2 млн рублей будет направлено на реконструкцию краеведческого музея в Покрове, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.