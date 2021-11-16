14 ноября во Владимирской области официально завершилась Всероссийская перепись населения....

14 ноября во Владимирской области официально завершилась Всероссийская перепись населения. Подведены промежуточные результаты такого значимого для всего региона и страны мероприятия, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.«Федеральный целевой показатель охвата населения в 90 процентов выполнен. В нашем регионе полнота охвата населения переписью составила 99,2 процента», − доложил Александр Быков. Стоит отметить, что 14,7 процента жителей Владимирской область приняли участие в переписи населения посредством портала Госуслуг.Александр Авдеев поблагодарил представителей муниципальных образований региона и Владимирстата за проделанную работу. Он ещё раз напомнил, что данные, полученные в ходе переписной кампании, лягут в основу экономических и социальных показателей, регулирующих жизнь области на ближайшие 10 лет.