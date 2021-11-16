Кроме того, в 2022 году на реконструкцию краеведческого музея в Покрове выделят два миллиона рублей.

Во Владимирской области четыре муниципальных музея получат на покупку оборудования более 14 млн рублей. Средства перечислят в Гусь-Хрустальный историко-художественный музей (7,9 млн рублей), Ковровский историко-мемориальный (3,4), Вязниковский историко-художественный (1,6) и историко-краеведческий музей Ковровского района (1,1). Софинансирование из областной казны составит ещё два миллиона.«В 2022 году на реконструкцию краеведческого музея в Покрове выделят два миллиона рублей», - добавили в департаменте культуры.Он был основан в 1980 году как небольшая экспозиция о родном крае. В 1998 году учреждение обрело муниципальный статус. Сегодня музей занимает 14 помещений площадью более 200 квадратных метров, коллекция которого составляет 7 тысяч экспонатов.