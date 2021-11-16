В начале выпуска - к главной новости дня. По подозрению во взятке задержан врио заместителя...

В начале выпуска - к главной новости дня. По подозрению во взятке задержан врио заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский. Факт проведения следственных действий "Вестям" подтвердили в Белом Доме. Что известно к этому часу - расскажет Мария Платанюк.Подозревается в получении взятки. Новый факт, казалось бы, в идеальной биографии молодого управленца Григория Вишневского. По информации источников, врио вице-губернатора Григорий Вишневский был задержан накануне. Громкое коррупционное дело - под занавес года. По отдельным сведениям, куратор социального блока в регионе получил взятку от застройщика школы. Эпизод произошёл весной. Тогда, при экс-губернаторе Сипягине, на политическом поле региона и появился сам Вишневский. 44-летний уроженец Находки Приморского края, выпускник РУДН и РАНХИГС. За плечами - московский центр "Открытое правительство" и работа помощником вице-премьера.В администрации области Вишневский занимался вопросами образования, культуры, спорта, культурного наследия, молодёжной политики. И был довольно активен в медиа-пространстве. Вот недавнее общение с прессой. Врио заместителя губернатора вносит свой вклад в дело вакцинации от коронавируса. Подаёт личный пример, делая прививку в мобильном пункте.Григорий Вишневский, врио губернатора Владимирской области:- У меня гораздо уменьшился не иммунитет, а наличие антител, и я принял решение ревакцинироваться «Спутником Лайт», чтобы было можно свою иммунную систему улучшить.А это весенние кадры. Одно из первых появлений врио заместителя губернатора перед камерами. В селе Ворша вместе с волонтёрами Григорий Вишневский приводил в порядок территорию храма, связанного с именем Александра Невского. В интервью Григорий Николаевич рассуждал об исторической памяти и рассказывал, что очень любит работать на земле. Руками.Григорий Вишневский, врио губернатора Владимирской области:- Я очень люблю не просто субботники. Дома даже газон стричь - никого не приглашаю. Делаю всё сам. Это с рождения у меня - копаться в земле. Бабушка у меня розы выращивает.После ухода Владимира Сипягина в Госдуму срочный контракт с Вишневским в должности временно исполняющего обязанности, как и с другими заместителями главы региона, был заключён до конца текущего года. Впереди - детальное расследование.Мария Платанюк "Вести-Владимир"