16 октября 2021 года православные верующие вспоминают Анну Всеволодовну, дочь правителя Всеволода Ярославовича.

16 октября 2021 года православные верующие вспоминают Анну Всеволодовну, дочь правителя Всеволода Ярославовича.16 ноября 2021 года христиане отмечают сразу два памятных дня. Они вспоминают Анну и Георгия.ИСТОРИЯПравитель Всеволод возвел в Киеве Андреевский храм ради своей любимой дочери. Анна впоследствии стала настоятельницей храма. Она возглавила первую школу в Европе для девочек.Там она учила детей грамоте, творчеству и ремеслу. Помимо этого Анна продолжала участвовать в жизни своей семьи и помогала папе править землями. Анна известна на Руси как самая добрая представительница царской четы. Она всегда помогала всем людям, несмотря на статус.Братом великой Анны был князь Владимир Мономах. Родители очень хотели, чтобы Анна вышла замуж за византийского принца, но судьба привела ее к Богу. Всю жизнь Анна служила церкви.Также есть еще один православный праздник 16 ноября 2021 года. В это день верующие отмечают обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде.В житие сказано, что святой Георгий родился в III веке в Палестине. Мать умерла, когда ему было 20 лет. Все свое богатое наследство. Вскоре Георгий стал приближенным императора Диоклетиана.Когда под конец правления император начал гонения на христиан, Георгий был в Никомидии. Узнав о случившемся, он разорвал указ императора и подвергся пыткам.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ в православный праздник 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДАНельзя совершать крупные и дорогие приобретения.Нельзя начинать новые дела, вести деловые переговоры и принимать важные решения.Нельзя употреблять алкоголь.Нельзя ссориться и повышать голос на близких.Нельзя сквернословить.