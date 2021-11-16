Право работодателю не пустить на работу невакцинированного учителя или воспитателя без сохранения зарплаты даёт 76-ая статья Трудового кодекса. Такое решение принимается непосредственно руководителем учреждения.

Во Владимире 16 ноября от работы отстранили непривитых от коронавируса учителей вальдорфского корпуса школы № 29, а также воспитателей детского сада № 35 с аналогичной системой получения знаний.Спустя несколько часов в управлении образования На языке цифр она объяснила, что в учреждениях, где привито свыше 80% работников случаев заражения ковидом практически нет.Отвечая на вопрос об отстранённых сотрудниках, она уточнила, что есть постановление Роспотребнадзора, которое обязывает привить работников сферы образования. Право работодателю не пустить на работу невакцинированного учителя или воспитателя без сохранения зарплаты даёт 76-ая статья Трудового кодекса. Такое решение принимается непосредственно руководителем учреждения.«Приходя в образование, человек должен понимать, что здесь предъявляются особые требования к его здоровью. Педагоги ежегодно прививаются от гриппа, проходят диспансеризацию. Прививка от COVID-19 такая же защита, как и другие. Отстранённых никто не увольняет, мы ждём их на работу», - подчеркнула Елена Малик.Точное количество антипрививочников среди владимирских учителей и воспитателей пока неизвестно, но их, по словам Елены Сергеевны, единицы.«Многие колеблются, а потом если коллега или друг заболевает, то мнение меняется. В таких случаях люди часто принимают решение всё-таки сделать прививку», - добавила она.От обязательной вакцинации освободят лишь тех, кто переболел ковидом в последние шесть месяцев или имеет медотвод. Причину противопоказаний никто не узнает. В документе указывается лишь код заболевания.