16 ноября в 03:25 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

16 ноября в 03:25 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля по адресу: Вязниковский район, д. Палкино, у д. 60.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кабины автомобиля. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 8 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru