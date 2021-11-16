Госдума и Генеральная прокуратура будут вместе работать над решением проблем жилья для детей-сирот, обманутых дольщиков и роста тарифов ЖКХ. Решение принято по итогам выступления главы надзорного ведомства Игоря Краснова в ГД во вторник, 16 ноября.

Госдума и Генеральная прокуратура будут вместе работать над решением проблем жилья для детей-сирот, обманутых дольщиков и роста тарифов ЖКХ. Решение принято по итогам выступления главы надзорного ведомства Игоря Краснова в ГД во вторник, 16 ноября.Краснов напомнил о сохраняющейся проблеме нарушения прав детей-сирот. Генпрокуратура разработала законопроект о предоставлении сиротам сертификатов на получение жилья. Документ находится на финальной стадии согласования. Глава ведомства попросил депутатов рассмотреть проект закона в приоритетном порядке.Также генпрокурор предложил депутатам рассмотреть законопроект о выдаче обманутым дольщикам жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Кроме того, Краснов обозначил проблему регулирования роста тарифов ЖКХ.Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев не откладывать предложения генпрокурора в долгий ящик. Для принятия инициатив председатель ГД предложил создать несколько рабочих группа.Решение вопроса обеспечения жильем детей-сирот со стороны Думы будет координировать зампред ГД Анна Кузнецова, работу по обманутым дольщикам – вице-спикер Сергей Неверов.Володин напомнил, что в Думе проходили большие парламентские слушания по решению проблемы обманутых дольщиков. Пока ситуация меняется слишком медленно, посетовал спикер.