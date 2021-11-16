Во Владимире в Успенский кафедральный собор вернулось старинное Евангелие. Оно датируется XVII...

Во Владимире в Успенский кафедральный собор вернулось старинное Евангелие.Оно датируется XVII веком. Это дар мецената Александра Юсифова и его семьи. Эту священную книгу около ста лет назад советская власть реквизировала вместе с другой богослужебной утварью в рамках программы изъятия церковных ценностей и репрессий против священнослужителей в 20 годы прошлого столетия. В честь возвращения святыни Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Успенском соборе.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Исчезли многие святыни. Ведь этот собор в XII веке построен, ничего не сохранилось. С XII века только две иконы у нас - Боголюбская и Владимирская. А так все было ограблено, передано за границу в уплату за помощь в совершении революции великой.И во многих семьях сохраняются святыни. И то, что они возвращаются в храм Божий, это говорит о многом.