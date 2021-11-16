В городе прошёл рейд по выявлению злостных неплательщиков.

Во Владимире судебные приставы взыскали с водителей-должников более 250 тысяч рублей. В городе прошёл рейд по выявлению злостных неплательщиков.Вместе с госавтоинспекторами сотрудники ФССП проверили 30 проштрафившихся автомобилистов. Чаще всего у них были неоплаченные санкции за нарушение ПДД, налоги или кредиты.«Часть горожан погасила долги на месте – через терминал службы», - рассказали в ведомстве.Автомобили трёх владимирцев пришлось арестовать. У 49-летнего мужчины за кредиторскую задолженность в размере свыше миллиона рублей описали грузовик International. Одна из служб такси лишилась Hyundai Solaris, а автодеди на «Chevrolet Aveo», задолжавшая банку свыше миллиона, также ушла от сотрудников ФССП пешком.