Эксклюзив Как стать лидером? Об этом молодёжи региона рассказали на областном образовательном...

ЭксклюзивКак стать лидером? Об этом молодёжи региона рассказали на областном образовательном форуме в Собинском районе. Организатором встречи стало местное отделение "Единой России"."Лидер сегодня, завтра, всегда!". Главный девиз молодежного образовательного форума. Участникам рассказали, что такое лидерские качества и как они формируются. Также ребята приняли участие в деловой игре "Личная эффективность - стиль жизни". Студентов научили правильно писать и оформлять социальные проекты.Екатерина Шестопалова, участница молодежного форума из Кольчугино:- От этого форума мы хотели бы получить новый опыт, который нам пригодится в таких организациях города Кольчугино. Очень интересный опыт. О форуме мы узнали от своего руководителя. Интересно было узнать что-то новое!Юлия Фёдорова, руководитель "Молодой гвардии Единой России" Собинского района:- У нас присутствуют достаточно известные спикеры. Это Львов Илья Александрович, Янина Елена Владимировна и Лузгина Анна Павловна.Участники диалога - студенты, молодогвардейцы из разных городов региона, представители Молодёжной Думы при Законодательном Собрании области. Организатором форума выступило местное отделение "Единой России" в Собинском районе. Основной формат- лекторий. Перед ребятами выступили эксперты и специалисты разных направлений. По словам авторов проекта, главная задача - создать условия для самореализации и повышения социальной активности молодёжи.Дмитрий Рожков, секретарь местного отделения "Единой России" Собинского района:- На площадке этого форума будут даваться знания, навыки, инструметы, как молодежи активно принимать участие в политической жизнми своего региона, района, странцы в целом. Сегодня здесь собралась молодежь, которая хочет изменить свою жизнь и жизнь страны лучшему!Полезным стал и урок по ораторскому искусству. Мастер-класс для ребят провела Анна Лузгина, актриса владимирского академического театра драмы.Организаторы форума уверены: полученные знания ребята обязательно применят на практике. Такие форумы регионального уровня для активной молодежи будут проходить ежегодно.Артём Яковенко. "Вести-Владимир"