Ремонт и оснащение больниц, вакцинация от COVID-19, модернизация системы теплоснабжения, судьба недостроенного блока «В» общеобразовательной школы № 1. Такие проблемы предстоит решать врио губернатора Александру Авдееву в Кольчугинском районе.

Ремонт и оснащение больниц, вакцинация от COVID-19, модернизация системы теплоснабжения, судьба недостроенного блока «В» школы № 1. Такие проблемы предстоит решать врио губернатора Александру Авдееву в Кольчугинском районе.Глава региона посетил Кольчугинскую центральную районную больницу, где осмотрел кабинеты поликлиники №1 и инфекционный корпус. Кроме стационарного прививочного кабинета, в больнице имеются передвижные пункты вакцинации. На сегодняшний день в районе от коронавируса привито более 43% жителей. Губернатор поставил задачу усилить работу по иммунизации населения.Главе района поручено провести реновацию недостроенного корпуса школы в микрорайоне Аэродром. Трёхэтажное здание, рассчитанное на 33 класса, до сих пор не введено в эксплуатацию. При этом долгострой на протяжении 20 лет отапливают и охраняют. Однако учреждение уже требует полной замены крыши и капремонта. Коммуникации находятся в аварийном состоянии.В целом система тепло- и водоснабжения в районе нуждается в полной модернизации. Её планируется начать с 2022 года. Устаревшую котельную заменят 13 современных блочно-модульных. Заявку на выделение субсидий на эти цели планируется подать по линии ДОМ.РФ.