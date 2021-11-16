Ковровская городская прокуратура провела проверку в сфере защиты прав несовершеннолетних в...
Ковровская городская прокуратура провела проверку в сфере защиты прав несовершеннолетних в спортивном развлекательном комплексе «FunWakePark».
Как стало известно, на объекте отсутствует сторожевое помещение с ручным металлообнаружителем; договор на техническое обслуживание указанных средств охранной и пожарной сигнализации с организацией, имеющей лицензии на данный вид деятельности.
Также в СРК «FunWakePark» нет договора на вывоз твердых коммунальных отходов. В пищеблоке не ведется бракеражный журнал готовой продукции. Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, а для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений не применяется отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. В зоне продажи пищевой продукции на реализуемых товарах отсутствуют ценники.
Руководителем спортивно-развлекательного комплекса не обеспечена защита первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами; не ведутся соответствующие журналы осмотров и эксплуатации систем противопожарной защиты, нет инструкций о мерах пожарной безопасности др.
По фактам выявленных нарушений, заместителем городского прокурора внесено представление, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, ст. 6.6 КоАП РФ, ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 20.35 КоАП РФ, ст. 8.46 КоАП РФ.
Фактическое рассмотрение актов реагирования и устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.
Фото: funwakepark33