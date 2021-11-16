Ковровская городская прокуратура провела проверку в сфере защиты прав несовершеннолетних в...

Ковровская городская прокуратура провела проверку в сфере защиты прав несовершеннолетних в спортивном развлекательном комплексе «FunWakePark».Как стало известно, на объекте отсутствует сторожевое помещение с ручным металлообнаружителем; договор на техническое обслуживание указанных средств охранной и пожарной сигнализации с организацией, имеющей лицензии на данный вид деятельности.Также в СРК «FunWakePark» нет договора на вывоз твердых коммунальных отходов. В пищеблоке не ведется бракеражный журнал готовой продукции. Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, а для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений не применяется отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. В зоне продажи пищевой продукции на реализуемых товарах отсутствуют ценники.Руководителем спортивно-развлекательного комплекса не обеспечена защита первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами; не ведутся соответствующие журналы осмотров и эксплуатации систем противопожарной защиты, нет инструкций о мерах пожарной безопасности др.По фактам выявленных нарушений, заместителем городского прокурора внесено представление, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, ст. 6.6 КоАП РФ, ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 20.35 КоАП РФ, ст. 8.46 КоАП РФ.Фактическое рассмотрение актов реагирования и устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: funwakepark33