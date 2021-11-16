В Госдуме во вторник, 16 ноября, состоялся правительственный час с участием генерального прокурора Игоря Краснова. Особое внимание глава надзорного ведомства уделил правозащитной работе в условиях пандемии.

В Госдуме во вторник, 16 ноября, состоялся правительственный час с участием генерального прокурора Игоря Краснова. Особое внимание глава надзорного ведомства уделил правозащитной работе в условиях пандемии.В прошлом году ведомство получило от граждан более пяти миллионов обращений острой социальной направленности, а за девять месяцев текущего – около 3,7 миллиона, уточнил Краснов. Он отметил важность запросов от депутатов Госдумы, которые занимаются решением разных проблем граждан.Генпрокурор сообщил, что в 2021 году органы прокуратуры выявили и пресекли более 370 тысяч нарушений в области охраны труда. Задержанные выплаты на общую сумму около 15 миллиардов рублей получили 350 тысяч граждан. Значительная их часть – медработники, подчеркнул глава ведомства.Краснов напомнил о сохраняющейся проблеме нарушения прав детей-сирот. "Основных проблем здесь две — недостаток финансирования и фактическое отсутствие жилья, в том числе по причине неразвитой в ряде регионов строительной отрасли", – уточнил генпрокурор и призвал Минстрой проанализировать реальные потребности и возможности для возведения социального жилья, особенно в отдаленных и дотационных регионах.По его словам, Генпрокуратура разработала законопроект о предоставлении сиротам сертификатов на получение жилья. Документ находится на финальной стадии согласования. Краснов попросил депутатов рассмотреть проект закона в приоритетном порядке.Также Краснов высказал инициативу по решению проблемы обманутых дольщиков. Он предложил рассмотреть законопроект о выдаче пострадавшим гражданам жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью.Затронул генпрокурор и тему защиты подростков в интернете. Он сообщил, что в 2021 году был заблокирован доступ к 27 тысячам ресурсов с деструктивными материалами.Другим важным направлением работы ведомства стала борьба с ростом цен и тарифов. В первой половине 2021 года ведомство пресекло более тысячи попыток незаконного увеличения цен на продукты, сообщил Краснов.