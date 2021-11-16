Издания из 47 регионов России уже включены в состав медиахолдинга Патриот, их число постоянно и неуклонно растет.

Издания из 47 регионов России уже включены в состав медиахолдинга "", их число постоянно и неуклонно растет.Сейчас партнерская сеть медиагруппы "Патриот" может похвастаться 117 средствами массовой информации. Помимо этого, в холдинге присутствуют свыше 500 региональных сообществ в соцсети "ВКонтакте".Грамотно построенная система сотрудничества позволяет получать максимально возможное количество новостей из различных частей нашей огромной страны, подчеркивает руководитель объединения Александр Христофоров."При этом Медиагруппа не планирует останавливать свое расширение. Идеальный вариант дальнейшего развития — это объединение под эгидой Медиагруппы патриотических СМИ из всех регионов нашей страны и включение в состав Медиагруппы городских пабликов из каждого города России", — указывает глава МГ "Патриот".Сеть нацелена на то, чтобы сформировать в РФ благоприятное информационное пространство и радовать читателей максимально оперативными новостями. Вместе с этим "Патриот" намерен эффективно противостоять фейкам.География холдинга занимает обширную территорию и охватывает российские районы от Калининграда на западе до Владивостока на востоке. За счет большого количества групп сети в регионах получается быстро увеличивать число подписчиков, у которых в распоряжении оказывается широкий ассортимент инструментов для ознакомления с новостной информацией."Актуальные материалы попадают в репосты групп, где с ними знакомится миллионная аудитория крупнейшей социальной сети России, рост которой только продолжается, ну а "Патриот" теперь в сумме со 117 членами и партнерами Медиагруппы насчитывает 640 площадок", – рассказывает об успехах группы Христофоров.Федеральное агентство новостей, а также информационные агентства «Экономика Сегодня», «Народные новости» и «Политика Сегодня» создали Медиагруппу 1 октября 2019 года. Полный перечень включенных в холдинг СМИ можно найти в разделе «Медиапартнеры».