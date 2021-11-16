Министерство здравоохранения России приняло приказ, согласно которому, если человек заболел ковидом...

Министерство здравоохранения России приняло приказ, согласно которому, если человек заболел ковидом после прививки, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации аннулируется. После болезни начнёт действовать код о перенесённом заболевании. Если человек и привился, и переболел, то будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события». Таким образом QR-код после вакцинации будет действителен год, а после перенесённого заболевания — полгода.