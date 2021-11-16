София Ротару очень любит готовить и предпочитает простые блюда из свежих продуктов.

София Ротару очень любит готовить и предпочитает простые блюда из свежих продуктов.Частым гостем на столе Софии Ротару являются рулетики из говядины, фаршированные черносливом. Приготовить такое блюдо довольно легко, если четко следовать рецепту.Ингредиенты:600 г свежей говяжьей вырезки, 1 луковица, 15-20 штук чернослива, 2 ст. л. сметаны, 200 мл красного полусладкого вина, 100 мл хереса, 1 ст. л. растительного масла, 1 лавровый лист, 1/2 ч. л. сухого розмарина, соль и перец – по вкусу.Способ приготовления1. Для начала говядину нарезаем небольшими кусками толщиной 1 см и хорошо отбиваем специальным молотком.2. Из вина и растительного масла готовим маринад и опускаем в него отбитое мясо. Оставляем на ночь.3. Утром каждый кусок говядины приправляем солью и перцем, кладем на него чернослив и крепко заворачиваем рулетом.4. Репчатый лук мелко режем, слегка присаливаем и перекладываем в сотейник с растительным маслом. Сверху распределяем мясные рулеты.5. Рулеты сверху смазываем сметаной, посыпаем розмарином и поливаем хересом. Дополнительная вода не потребуется.6. Томим рулеты на маленьком огне в кастрюле с плотно закрытой крышкой. Примерно через полтора часа любимое блюдо звезды будет готово!Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что .