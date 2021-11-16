Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации нагрудным знаком МВД России «За содействие МВД» награждены руководители медицинских организаций.

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации нагрудным знаком МВД России «За содействие МВД» награждены руководители медицинских организаций.Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провел торжественную церемонию награждения руководителей медицинских организаций.В своем вступительном слове руководитель приветствовал участников мероприятия: «На сегодняшний день мы живем, действительно, в очень непростое время. В свете распространения новой коронавирусной инфекции врачи, которые работают без выходных, спасая людей, вызывают особое уважение. Ваш труд бесценен. Благодаря Вам спасены тысячи жизней!» - обратился руководитель столичного полицейского главка Олег Баранов.За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на МВД России, достигнутые успехи в области оказания медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел нагрудным знаком МВД России «За содействие МВД» были награждены: президент ГБУЗ города Москвы «ГКБ №52» Владимир Вторенко, главный врач ГБУЗ города Москвы «ГКБ №15 имени О.М. Филатова» Валерий Вечорко, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ города Москвы «ГКБ №40» Рустам Коготыжев, главный врач ГБУЗ города Москвы «ГКБ №40» Денис Проценко, врач-нейрореаниматолог, директор ГБУЗ города Москвы «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Сергей Петриков.В завершении мероприятия руководитель ГУ МВД России по г. Москве еще раз выразил слова благодарности медицинским работникам за их самоотверженный труд и высокий профессионализм.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве