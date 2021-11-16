Решается вопрос об избрании Григорию Вишневскому меры пресечения.

Начинают появляться подробности уголовного дела, по которомуПо информации коллег из , чиновник получил 600 тысяч рублей от подрядчика, который строил школу в Коврове. Московская компания отставала по графику. В связи с этим глава региона потребовал расторгнуть контракт. В свою очередь, замгубернатора предложил решить вопрос за вышеуказанную сумму. Журналисты сообщают, что это не единственный коррупционный эпизод в карьере Вишневского. Он подозревается во взятке от застройщика, который хотел построить дом в микрорайоне Коммунар на два этажа выше, чем в ПСД.«Силовики» пока не комментируют эту информацию.Григорий Вишневский назначен на пост 18 марта текущего года. Он курирует социальную сферу, в том числе образование. Ранее он работал на разных должностях в федеральных структурах власти.