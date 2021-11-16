Количество заболевших и госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве снижается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил горожан, сделавших прививку и соблюдающих требования Роспотребнадзора.

Количество заболевших и госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве снижается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил горожан, сделавших прививку и соблюдающих требования Роспотребнадзора.Собянин отметил, что число выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией снизилась на 23%. Уменьшилось и количество госпитализаций – на 19%. "Уже вторую неделю подряд снижается число заболевших и госпитализированных", – констатировал градоначальник.Текущую тенденцию мэр назвал хорошей. Он выразил благодарность москвичам, которые своевременно вакцинировались и соблюдали санитарные требования. "Все это вместе дает, конечно, положительный эффект", – добавил Собянин.Нерабочие дни в Москве продолжались с 28 октября по 7 ноября. Была приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжали работать.Ранее Собянин , что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти пять миллионов жителей Москвы. Они сделали прививку первым и вторым компонентом.Пункты вакцинации работают на базе 100 городских поликлиник. Сделать прививку можно также в торговых центрах и других популярных общественных местах. В самом центре Москвы пункты вакцинации открыты в ГУМе и Гостином дворе.Также жители столицы могут сдать бесплатный на COVID-19 в 71 пункте. Пройти процедуру можно в том числе в центрах госуслуг "Мои документы", на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах.