Собачьи площадки нового типа появились в четырех районах Москвы.

Собачьи площадки нового типа появились в четырех районах Москвы.В столице продолжается реализация программы "Мой район", главной целью которой является создание комфортных условий для горожан вне зависимости от их места жительства. Часть этой программы – пилотный проект "Питомцы в Москве".В сентябре 2021 года в московских районах Можайский, Ясенево, Лосиноостровский и Северное Медведково открылись собачьи площадки нового поколения. Их концепцию разрабатывали специалисты и местные жители. Проект стандарта площадок нового типа предусматривает зонирование каждого участка для выгула собак с разным темпераментом.В таких местах есть специальный вход-тамбур с двойными воротами, чтобы питомцы не выбегали с огражденной территории, уложено специальное травяное покрытие, есть зоны отдыха для владельцев собак.В честь создания собачьих площадок нового типа выпустили новую карту "Тройка". С 16 ноября ее можно приобрести во всех кассах Кольцевой линии метро. Тираж ограничен. Выпущено всего 10 тысяч экземпляров.Пес Буся стал главным героем "Тройки". Он является подопечным центра реабилитации животных "Юна" и участником проекта "Хвосты и лапки" по поиску хозяев бездомным животным. Анкета пса есть на . Фото животного сделано в парке длясобак в Северном Медведкове.Кстати, площадка в этом районе – первый в столице парк для питомцев. Ее площадь – почти три тысячи квадратных метров. Участок для собак обустроили в границах старого парка, который использовали кинологи для подготовки животных к соревнованиям.Эта территория была разделена на отдельные функциональные зоны, чтобы там было удобно как профессионалам, так и любителям. Созданы тренировочная и большая выгульные зоны с отдельными входами, тренерская, боксы для собак и даже склад для кинологического инвентаря.Ранее "Дни.ру" о том, что новые площадки для выгула собак появятся в Пресненском районе. Они будут размещены в западной части парка Декабрьского восстания. Зоны выгула животных будут огорожены металлическим забором и гранитным отсевом, безопасным для лап животных.