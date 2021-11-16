Строительство нового здания для школы № 1252 должно завершиться до начала 2022-2023 учебного года.

Строительство нового здания для школы № 1252 должно завершиться до начала 2022-2023 учебного года.В Москве ведется активное строительство новых школ. Их оснащают по высшему столичному разряду. Также возводятся учебные корпуса для уже существующих общеобразовательных учреждений.В районе Сокол сейчас строится новое здание для школы № 1252 имени Сервантеса – образовательного комплекса с углубленным изучением испанского языка. Учреждение посещают две тысячи детей.В новый учебный корпус, строительство которого завершится в 2022 году, переведут учащихся 8-11 классов. Пока же их занятия проходят в зданиях на Дубосековской улице и Волоколамском шоссе.Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, решение о строительстве нового учебного корпуса для школы № 1252 было принято после многочисленных просьб руководства учреждения, детей и родителей."Школа предназначена для старшеклассников, поэтому, я думаю, что все самые новые технологии, необходимые для образования, будут здесь заложены. И робототехнические лаборатории, и лаборатории для естественных наук, и медиацентр, и так далее", – сообщил градоначальник.Собянин поручил закончить строительство здания и ввести его в эксплуатацию до 1 сентября, чтобы дети начали учебный год уже в новом корпусе.Возводить строение начали в августе 2020 года. Весной пришлось на некоторое время приостановить работы, поскольку при разработке грунта были обнаружены древние захоронения. Как только научные исследования завершились, строительство продолжилось.В настоящий момент специалисты занимаются отделкой помещений, благоустройством прилегающей территории, а также работают над фасадами. Помимо кабинетов робототехники и домоводства, здесь будут спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый зал, библиотека, радиоузел, столовая.Во дворе обустроят спортивную площадку с резиновым покрытием, зону отдыха с игровой площадкой, дорожками и скамейками, разобьют клумбы, цветники и газоны, высадят деревья и декоративные кустарники.Кстати, в течение следующих трех лет в Москве планируют построить около 140 новых зданий школ и детских садов. Порядка 80 объектов будет возведено за счет городского бюджета, почти 60 – за счет инвестора. Также продолжится работа по благоустройству школьных территорий.