Эксклюзив Отельеры и рестораторы Владимира с пониманием относятся к введению антиковидных мер. И...

ЭксклюзивОтельеры и рестораторы Владимира с пониманием относятся к введению антиковидных мер. И надеются, что работа по достижению коллективного иммунитета позволит в перспективе расчитывать на их смягчение. Каковы темпы вакцинации среди сотрудников этой сферы - выяснил Дмитрий Горкин.Загрузка не более 50 процентов зала, запрет на работу по ночам, а вскоре - с 15 декабря вход в заведения общепита и гостиничные комплексы будет снова по QR-кодам. Кроме того, количество привитого персонала должно быть не менее 80 процентов. Областные власти вводят антиковидные меры постепенно и вдумчиво, говорят отельеры и рестораторы. И каждое предписание выполняется бизнесом беспрекословно, в надежде на достижение коллективного иммунитета и смягчение мер.Маргарита Касьянова, управляющий директор гостинично-развлекательного комплекса г. Владимира:- Немного теряем посетителей, я думаю, что это сказывается на отрасли в целом, не только в нашем городе, но и по всей стране. Конечно же имеются отмены мероприятий. Мы расстраиваемся очень, но тем не менее продолжаем работать. Мы обязательно соблюдаем меры безопасности антиковидные: маски, перчатки, всё что рекомендует Роспотребнадзор. Заселение было периодически по QR-кодам.Работа с людьми подразумевает большую ответственность, особенно в период пандемии. Поэтому в некоторых заведениях стараются даже перестраховаться, вакцинируя всех сотрудников.Олег Кашицын, руководитель гостиничного комплекса г. Владимира:- Улучшение в первую очередь будет после того, как будет вакцинация. Я сам вакцинировался и у меня порядка более 90% сотрудников вакцинировались. Потому что КОВИД-19 мы можем только победить благодаря вакцинации.В отдельных случаях по федеральной и областной программам некоторым бизнесменам удалось воспользоваться государственной финансовой поддержкой.Николай Питиримов, директор группы ресторанов общественного питания г. Владимира:- Конечно хотелось бы, чтобы эти санкции ограничения поскорей были сняты. Тем не менее, работать в этих условиях можно, кому-то наверное сложнее. Кому-то проще. Это зависит от конкретного формата заведения. Есть доставка, нет доставки. Дневное время работы, ночное.Представители бизнеса совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей уже направили свои предложения по возможному смягчению ограничений в адрес врио губернатора.Алексей Фролов, управляющий гостиничным комплексом г. Владимира:- Тем предпринимателям, которые уже выполнили данный норматив к ним бы предъявлялись какие-то избирательные требования. Возможные ограничения с них бы снимались. И по ночной работе и по количеству посадочных мест. С 50% до 100%. Конечно же при условии, что клиенты этих заведений будут также привитые.В одном отельеры и рестораторы солидарны - только сообща получится победить ковид. И со своей стороны представители этой отрасли делают всё возможное, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.Дмитрий Горкин. Илья Хлудов. "Вести-Владимир"