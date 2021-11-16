Разрешить принимать посетителей в ночное время с QR-кодами. Такое предложение сделал один из руководителей группы ресторанов во Владимире. В настоящее время посещение общепита по ночам под

Разрешить принимать посетителей в ночное время с QR-кодами. Такое предложение сделал один из руководителей группы ресторанов во Владимире. В настоящее время посещение общепита по ночам под запретом. С 23 часов вечера до 6 утра кафе и рестораны должны быть закрыты. Но ряд предпринимателей предлагают областным властям отменить соответствующий Указ губернатора. Николай Питиримов, директор группы ресторанов