Американская фармкомпания Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19.

Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19, пишет газета "Ведомости"."Ингибитор протеазы+ритонавир — это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне", — говорится в статье.Новое лекарство будут исследовать среди взрослых россиян, контактировавших в домашних условиях с заразившимися коронавирусом. Испытания пройдут в государственных и частных клиниках в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах. Планируется, что в них будут участвовать 90 человек.Представитель Pfizer пояснил изданию, что по всему миру в исследованиях участвуют семь тысяч человек. Если национальные регуляторы одобрят препарат, компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.Pfizer объявила о новом лекарстве в начале ноября. Как заявили в компании на основании промежуточного анализа, Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89 процентов. В исследовании участвовали 1219 человек, среди тех, кто получил препарат, на 28-й день не было ни одного случая смерти, тогда как в группе плацебо насчитывалось 10 летальных исходов.