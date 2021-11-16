Долгожданная развязка на Чапаева-Сперанского открыта. Её строили 2 года. Главная цель – разгрузить движение в юго-западном районе. Городские власти обошлись без торжеств, просто пустили

Долгожданная развязка на Чапаева-Сперанского открыта. Её строили 2 года. Главная цель – разгрузить движение в юго-западном районе. Городские власти обошлись без торжеств, просто пустили транспорт. Как владимирцы оценивают новую развязку и где, по мнению людей, хромает инфраструктура. Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала Движение по новой транспортной развязке: Чапаева-Сперанского наконец открыто: это призвано разгрузить движение по