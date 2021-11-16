Заместитель прокурора Владимирской области Анатолий Дрок провёл проверку в женской колонии, расположенной в посёлке Головино.
Проверяющий обошёл жилые отряды исправительного ..
Заместитель прокурора Владимирской области Анатолий Дрок провёл проверку в женской колонии, расположенной в посёлке Головино.
Проверяющий обошёл жилые отряды исправительного учреждения, помещения штрафного изолятора, столовой, других коммунально-бытовых объектов. Опрошены женщины-заключённые. Просмотрены их личные дела.
Как сообщает пресс-служба ведомства, он обратил особое внимание на организацию материально-бытового обеспечения осужденных, их питание, соблюдение трудовых прав и законодательства о пожарной безопасности.
В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд недостатков и нарушений, касающихся материально-бытового обеспечения, пожарной безопасности, а также ТК РФ и норм САНПиН.
Начальнику регионального УФСИН области подготовлено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.