Заместитель прокурора Владимирской области Анатолий Дрок провёл проверку в женской колонии, расположенной в посёлке Головино. Проверяющий обошёл жилые отряды исправительного ..

Заместитель прокурора Владимирской области Анатолий Дрок провёл проверку в женской колонии, расположенной в посёлке Головино.Проверяющий обошёл жилые отряды исправительного учреждения, помещения штрафного изолятора, столовой, других коммунально-бытовых объектов. Опрошены женщины-заключённые. Просмотрены их личные дела.Как сообщает пресс-служба ведомства, он обратил особое внимание на организацию материально-бытового обеспечения осужденных, их питание, соблюдение трудовых прав и законодательства о пожарной безопасности.В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд недостатков и нарушений, касающихся материально-бытового обеспечения, пожарной безопасности, а также ТК РФ и норм САНПиН.Начальнику регионального УФСИН области подготовлено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.