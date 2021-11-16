Во Владимире открыта долгожданная развязка на Чапаева-Сперанского. Избавит ли новая дорога...

Во Владимире открыта долгожданная развязка на Чапаева-Сперанского. Избавит ли новая дорога юго-западную часть областного центра от пробок, выяснял Александр Сыпченко.Долгожданную развязку на Чапаева-Сперанского открыли скромно, в рабочем режиме. Без официальных церемоний, красных лент и шаров. Дорожники обещали сдать объект еще в начале ноября, но тогда не были готовы результаты экспертизы покрытия, а объект не был оформлен юридически. На реализацию масштабного проекта ушли 2 года и свыше 100 миллионов рублей бюджетных средств. Построить дорожную перемычку жители юго-западного района просили много лет. Первыми преимущества новой развязки оценили водители.- У нас на вид всегда все хорошо в России, но надо попробовать.- Очень хорошая маневренность, все отлично, я думаю.- По картам и по фотографиям выглядит симпатично, насколько будет удобно, пока не могу сказать, надо поездить, в час пик желательно.С начала строительства у дороги было и немало противников. Жители соседних домов заявляют, что весь транспортный поток со Сперанского хлынет на старую двухполоску, а это грязь, шум и пробки. А еще люди жалуются, что им не оставили места под парковку. Теперь жителям улицы Сперанского придется искать другое место для своих авто. В администрацию Владимира также поступило обращение - организовать регулируемый пешеходный переход в районе дома номер 62 по улице Пугачева. Мэрия обещала изучить этот вопрос, но отдельно. Чиновники заявляют: проект "Развязка на Чапаева-Сперанского" принят окончательно и дорабатываться не будет.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Если какие-то работы и будут в будущем по улучшению безопасности дорожного движения, они будут выполняться вне этого проекта за какие-то другие средства, которые надо еще изыскать, но перед тем, как эти средства изыскивать, надо понять, насколько в реальности этот пешеходный переход нужен.Избавит ли новая развязка юго-западную часть города от пробок - покажет время. Власти города планируют изучить пассажиропоток, только после этого рядом с развязкой могут появиться дополнительные дорожные объекты.Александр Сыпченко, Егор Герасимов “Вести-Владимир”