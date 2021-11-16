Врио заместителя Губернатора Владимирской области подозревается в совершении коррупционного...

Врио заместителя Губернатора Владимирской области подозревается в совершении коррупционного преступления. Следственными органами СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Он подозревается во взяточничестве в крупном размере.По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство врио заместителя губернатора региона получил незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей. При получении очередной части взятки подозреваемый был задержан. Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Следователем СК России в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении высокопоставленного должностного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с органами ФСБ России.