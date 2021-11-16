В 2022 году в Москве благоустроят Конюшковскую улицу. Ее сделают более комфортной для пешеходов, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В 2022 году в Москве благоустроят Конюшковскую улицу. Ее сделают более комфортной для пешеходов, рассказал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Конюшковская улица связывает исторический район Пресня с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки. Основная цель благоустройства – сделать улицу комфортнее для пешеходов, отметил Собянин."В рамках проекта в районе Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход", – сообщил мэр.Конюшковская лежит посреди наиболее интересных прогулочных маршрутов Москвы. Однако в нынешнем состоянии улица не справляется с туристическими функциями – она слишком шумная и тесная.В рамках проекта благоустройства на Конюшковской замостят тротуары, там появятся новые остановочные павильоны, поставят лавочки и высадят кустарники. Неподалеку от Малого Конюшковского переулка организуют пешеходный переход.Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства Конюшковской улицы на портале "".На платформе проходят голосование и по другим важным проектам благоустройства на следующий год. Так, жители столицы могут принять участие в голосовании по – небольшой улочке, расположенной в самом сердце Москвы между Гостиным двором и Средними торговыми рядами. Там планируется организовать широкие тротуары и сделать переулок максимально комфортным для горожан.Ранее Сергей Собянин о благоустройстве квартала между улицами Тверская и Большая Никитская в 2022 году. В порядок также приведут 18 исторических переулков .