Меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Это одна из тем, которую обсудили сегодня в...

Меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Это одна из тем, которую обсудили сегодня в Торгово-промышленной палате региона. Участие в работе её третьей внеочередной конференции принял федеральный гость - Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.Конференция созвана, в первую очередь, в связи с Утверждением новой редакции устава Союза. Об итогах работы областной Торгово-промышленной палаты и планах на будущее рассказал её глава Иван Аксенов. Участниками важнейшего диалога стали врио губернатора области Александр Авдеев и председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. На встрече избраны новые члены Ревизионной комиссии палаты и решен ряд важных бизнес-вопросов.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России:- На мой взгляд, очень важная встреча. Это встреча исполняющего обязанности губернатора с предпринимателями, я думаю, вторая часть дискуссии была посвящена проблемам и вопросам, которые волнуют владимирский бизнес.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это вопросы и фальсификата продукции, и вопросы каких-то ограничительных мер на рынках, это вопрос о развитии бизнеса, развитии логистики и т.д. Поэтому то, что бизнес обсуждает на площадках ТПП, безусловно, станет и заботой и администрации, и муниципалитетов.