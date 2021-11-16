Криминальный бизнес заключался в оказании услуг по незаконному получению иностранцами российского гражданства...

«Сотрудниками МВД России и ФСБ России задержаны подозреваемые в организации крупного канала незаконной легализации иностранных граждан на территории России.Предварительно установлено, что злоумышленники создали межрегиональную группу, которая действовала в нескольких федеральных округах. Криминальный бизнес заключался в оказании услуг по незаконному получению иностранцами российского гражданства. Подозреваемые изготавливали для них поддельные миграционные документы, а также вовлекали в незаконные схемы россиян, которые за вознаграждение в размере до 50 тысяч рублей оформляли с иностранцами временные браки или регистрировали их в качестве отцов своих детей. После этого приезжие могли воспользоваться возможностью получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или оформить гражданство нашей страны в упрощенном порядке.Следователями и оперативниками МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России по местам проживания подозреваемых одновременно проведены 43 обыска на территориях г. Москвы, Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областей. В ходе них обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, типографские бланки и печати органов государственной власти с признаками подделки, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Мероприятия были проведены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.Задержаны предполагаемые участники противоправной деятельности. В отношении шести из них Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих – в виде домашнего ареста, и еще одной – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении других фигурантов процессуальные решения будут приняты в ближайшее время.Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ, продолжается. Устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники деятельности криминальной организации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк