Мужчины подумали, что он бесхозный. Теперь им грозит реальный срок.

В Муроме завершено расследование уголовного дела о краже гаража при помощи манипулятора. В совершении преступления обвиняются трое местных жителей.В конце августа в полицию обратился 44-летний муромлянин, сообщивший о пропаже металлического гаража. Сумма ущерба превысила 16 000 рублей.«Был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установлена личность и местонахождение злоумышленников. В течение нескольких дней их задержали», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фигуранты признали свою вину. На допросе сообщники пояснили, что, проходя мимо конструкции, они решили сдать её пункт приёма металла. Мужчины подумали, что она бесхозная. Чужое имущество обвиняемые перевезли при помощи арендованного манипулятора.Вырученные деньги подельники потратили на личные нужды.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.