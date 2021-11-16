Украина не оставляет попытки помешать запуску Северного потока – 2.

Украина не оставляет попытки помешать запуску "Северного потока – 2".В понедельник, 15 ноября, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания, согласно решению немецкого регулятора BNetzA, примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2". По словам управленца, в ближайшее время украинская сторона заявит о невозможности этого процесса, поскольку газопровод якобы "не соответствует европейскому и международному законодательству".Витренко указал на доминирующее положение "Газпрома". Мол, оно угрожает конкуренции на европейских рынках. Глава "Нафтогаза" обратился к европейскому энергетическому законодательству, которое якобы требует отделения оператора "Северного потока – 2" от российской компании. Он считает, что также будет законным, еслитретьи стороны получат доступ ко всем участкам газопровода.Кстати, "Оператор ГТС Украины" тоже допущен к процедуре сертификации оператора газопровода. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Макогон. Он отметил, что предприятие получило отдельную роль в этом процессе. Якобы немецкий регулятор обратил внимание на то, что украинская компания "обладает уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в Евросоюз".Ранее "Дни.ру" писали, . Как рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проект готов поставлять газ уже сейчас, однако он остается больной темой для США. Когда газопровод будет запущен, влияние Вашингтона на Европу ослабнет.