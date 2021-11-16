Больше пяти тысяч сотрудников школ и детсадов Владимира сделали прививки от коронавируса. Еще как...

Больше пяти тысяч сотрудников школ и детсадов Владимира сделали прививки от коронавируса. Еще как минимум 600 человек недавно им переболели. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в сфере образования областного центра сейчас составляет 83 процента.Чем выше порог вакцинации в каждом отдельно взятом учреждении, тем ниже процент заболеваемости среди его работников, заявляют в мэрии. В десятой школе Владимира, которая одной из первых "взяла" планку иммунизации, за последние полгода - ни одного заболевшего. А в шестьдесят восьмом детском саду, где вакцинировано всего около половины штата, напротив - за лето и осень 19 работников побывали на больничном с диагнозом "ковид". В управлении образования напоминают: к здоровью учителей, воспитателей, нянь, поваров и прочего персонала школьных и дошкольных учреждений всегда предъявлялись повышенные требования. Сейчас - особенно. По сравнению с прошлой осенью, количество детей, у которых выявлен коронавирус, выросло в четыре раза.Елена Малик, начальник управления образования администрации г. Владимира:- Те люди, которые отказываются это делать, наверное, должны понимать, что они ответственны, и когда приходили работать в образование, они брали на себя эту ответственность. По постановлению главного санитарного врача мы сегодня обязаны просить таких людей отстраниться на время, пока ситуация неблагополучна. Их никто не увольняет, мы очень ждем их на работу. И очень надеемся, что если они приняли такое решение, они примут ту позицию, которая на сегодняшний день сложилась.