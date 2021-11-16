В Гусь-Хрустальном открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Он работает на...

В Гусь-Хрустальном открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Он работает на улице Каховского 3 ежедневно с 10 утра до 13:00.При себе достаточно нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Продолжают функционировать пункты вацинации в отделениях горбольниц №1 и №2, в медцентре "Алмед" и у торгового центра "SPAR".