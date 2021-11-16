При этом 15 ноября открылся новый пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Он заработал в ТЦ «Поле Чудес».

В Гусь-Хрустальном 15 ноября открылся новый пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Он заработал в ТЦ «Поле Чудес».Медики работают ежедневно с 10:00 до 13:00. Привиться без предварительной записи может любой желающий. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.При этом пункт иммунизации у торгового центра «Весна» сворачивается. Причина – наступление холодов.Добавим, что в городе продолжают работать прививочные кабинеты на базе горбольниц №1 и №2, в медицинском центре «Алмед» и возле магазина «SPAR». Последний работает без выходных. С понедельника по субботу вакцинироваться можно с 10:00 до 15:00, в воскресенье с 10:00 до 13:00.