Один из фигурантов предстанет перед судом, в отношении второго возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в июле фигурант увидел оставленный без присмотра у многоквартирного дома велосипед. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, обвиняемый похитил транспортное средство и спрятал его у себя в квартире. Через несколько дней злоумышленник продал похищенное случайному прохожему.Сумма причиненного собственнице ущерба превысила 10 000 рублей.В ходе следствия сотрудники полиции установили покупателя, изъяли велосипед и вернули его владелице.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В совершении аналогичного преступления подозревается 26-летний житель Александрова.Установлено, что фигурант, находясь в доме у приятеля, похитил хранившийся на лестничной площадке велосипед, который впоследствии продал в соседнем регионе.В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело.