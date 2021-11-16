Известно, что она была медсестрой, а её мама трудилась на заводе имени Дегтярёва.

В Коврове обнаружили тела убитых матери и её взрослой дочери. Об этом рассказали коллеги с телеканала .Преступник зарезал обеих женщин 42 и 22 лет. Трупы были найдены в их собственной квартире. Убийство произошло в ночь на 15 ноября. Полиция разыскивает 22-летнего подозреваемого. Им является парень убитой девушки.Известно, что она была медсестрой, а её мама трудилась на заводе имени Дегтярёва.Расследование уголовного дела продолжается.