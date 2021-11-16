В Коврове Владимирской области разыскивают мужчину, заколовшего ножом мать и дочь. Преступник...

В Коврове Владимирской области разыскивают мужчину, заколовшего ножом мать и дочь.Преступник проник в квартиру, где проживали женщины, и нанес им удары ножом в область груди и живота. В результате 22-летняя девушка и 42-летняя женщина скончались на месте, информирует РЕН ТВ. Убийство произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Преступник сбежал и все еще находится на свободе. По нашей информации, полицейские считают, что убить женщин мог 22-летний молодой человек. Сейчас его разыскивают.