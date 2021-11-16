В Москве и Московской области продлен повышенный, желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России. Предупреждение было объявлено в связи с ..

В Москве и Московской области продлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.Предупреждение было объявлено в связи с образовавшейся на дорогах гололедицей. Специалисты отметили, что предупреждение будет действовать включительно до четверга, 18 ноября, до 13:00 по московскому времени, сообщает сайт "".