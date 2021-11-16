В Муроме мошенники продолжают отрабатывать свои преступные схемы на местных жителях. В период с 7...

В Муроме мошенники продолжают "отрабатывать" свои преступные схемы на местных жителях. В период с 7 по 8 ноября на удочку злоумышленников попалась 37-летняя муромлянка, сообщает региональный инфопортал Муром24. Неизвестный через Интернет-сайт виртуального казино под предлогом обналичивания выигрыша похитил у женщины 16 000 руб, которые она перевела через личный кабинет на неустановленный счет.Также 8 ноября утром мошенники завладели 100 тысячами рублей, принадлежащими 22-летнему местному жителю. Данная сумма находилась на карте потерпевшего. На его телефон поступил звонок, неизвестные предложили ему перевести денежные средства на якобы безопасный счет.На следующий день крупной суммы лишился 53-летний мужчина. Ему также позвонили по телефону, под предлогом покупки беговой дорожки через интернет-сайт. Мошенники похитили 87 000 руб.Ещё одно преступление произошло 10 ноября. В вечернее время суток мошенники под предлогом покупки боксерской груши на сайте завладели 17 000 руб, принадлежащих девушке 1998 г.р.По данным фактам возбуждены уголовные дела.