В Муроме мошенники продолжают отрабатывать свои преступные схемы на местных жителях. В период с 7...
В Муроме мошенники продолжают "отрабатывать" свои преступные схемы на местных жителях. В период с 7 по 8 ноября на удочку злоумышленников попалась 37-летняя муромлянка, сообщает региональный инфопортал Муром24. Неизвестный через Интернет-сайт виртуального казино под предлогом обналичивания выигрыша похитил у женщины 16 000 руб, которые она перевела через личный кабинет на неустановленный счет.
Также 8 ноября утром мошенники завладели 100 тысячами рублей, принадлежащими 22-летнему местному жителю. Данная сумма находилась на карте потерпевшего. На его телефон поступил звонок, неизвестные предложили ему перевести денежные средства на якобы безопасный счет.
На следующий день крупной суммы лишился 53-летний мужчина. Ему также позвонили по телефону, под предлогом покупки беговой дорожки через интернет-сайт. Мошенники похитили 87 000 руб.
Ещё одно преступление произошло 10 ноября. В вечернее время суток мошенники под предлогом покупки боксерской груши на сайте завладели 17 000 руб, принадлежащих девушке 1998 г.р.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.