В рамках профилактических мероприятий проверено более 130 транспортных средств.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих требования Правил дорожного движения. Очередной рейд прошел в областном центре в минувшую пятницу. В рамках профилактических мероприятий проверено более 130 транспортных средств. Задокументирован ряд нарушений.В частности, выявлен факт повторного управления транспортом водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, три факта управления транспортом водителями, не имеющими такого права (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ), девять фактов несоблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности при управлении транспортным средством (ч.1,2 ст. 12.37 КоАП РФ).Кроме этого, задокументированы два факта управления ТС, светопропускаемость передних боковых стекол которого, не соответствует требованиям технического регламента (ст. 12.5 ч.3.1 КоАП РФ), а также факты проезда на запрещающий сигнал светофора (ч.1 ст.12.12 КоАП РФ) и управления ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).Всем нарушителям инспекторы ДПС напомнили о строгом соблюдении Правил дорожного движения, обеспечении личной безопасности на дорогах.Проводимые мероприятия будут продолжены в дальнейшем и в других районах области.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.