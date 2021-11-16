ВУЗы прибегают к различным мерам по пропаганде прививки от ковида.

Менее месяца осталось до истечения срока, к которому ВУЗы должны привить 80% студентов. Как сообщает Зебра ТВ, на сегодняшний день в ВлГУ показатель не превышает 30% очников или 2,5 тысяч учащихся.Получается, что до середины декабря инъекцию вакцины должны получить ещё четыре тысячи человек. Среди преподавателей и сотрудников цифры намного оптимистичнее – 70%.﻿В Ковровской государственной технологической академии имени Дегтярёва из тысячи ребят иммунизацию прошли 28% студентов и 85% преподавателей.Владимирский филиал РАНХиГС сообщает о 48% студентов и 95% преподавателей, защищённых от коронавируса. В академии обучается около 900 человек.Добавим, что институты пытаются всячески поощрять вакцинацию: выдают бесплатные билеты в аквапарк, разыгрывают деньги на благоустройство общежитий, сертификаты на помещение мероприятий, бесплатный интернет, делают скидки на проживание.Через месяц возможно внедрение более жёстких методов. Отчисление антипрививочников будет считаться незаконным. Однако во многих ВУЗах нашли другие способы: допуск по QR-кодам или блокировка пропусков.