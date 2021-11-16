По подозрению в убийстве задержан 32-летний вязниковец. На одной из улиц Вязников 4 ноября было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители направились по

По подозрению в убийстве задержан 32-летний вязниковец. На одной из улиц Вязников 4 ноября было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители направились по следу подозреваемого. Его удалось отыскать и восстановить хронологию трагичных событий. По версии следствия, накануне Дня народного единства двое мужчин по какой-то причине поругались. Разойтись мирно не удалось – один из