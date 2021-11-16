Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Подозревается во взятке
Громкое коррупционное дело под...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Подозревается во взятке
Громкое коррупционное дело под занавес года. В регионе задержан врио заместителя губернатора Григорий Вишневский.
- "Рождественская" катастрофа
Сегодня Росприроднадзор возьмёт пробы загрязненной воды и почвы в Петушинском районе. Кто ответит за гибель рыбы и зловонный запах?
- Ковид и бизнес
Как бизнесмены относятся к введению обязательных кьюар-кодов на территории области? Мнения отельеров и рестораторов.