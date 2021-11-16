Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Подозревается во взятке Громкое коррупционное дело под...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Подозревается во взяткеГромкое коррупционное дело под занавес года. В регионе задержан врио заместителя губернатора Григорий Вишневский.- "Рождественская" катастрофаСегодня Росприроднадзор возьмёт пробы загрязненной воды и почвы в Петушинском районе. Кто ответит за гибель рыбы и зловонный запах?- Ковид и бизнесКак бизнесмены относятся к введению обязательных кьюар-кодов на территории области? Мнения отельеров и рестораторов.